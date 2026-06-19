Entre la condamnation pour viol de Marius Borg Høiby et la transplantation pulmonaire de la princesse Mette-Marit, la famille royale de Norvège se retrouve au cœur du cyclone. Et si la princesse Ingrid Alexandra pouvait être la solution à ces crises ?

Une série d’aléas. Alors que son demi-frère Marius Borg Høiby vient d’être condamné à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation, et que sa mère, la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit a subi une transplantation des poumons en raison d'une grave maladie pulmonaire, la famille royale se retrouve dans la tourmente.

C’est dans ce contexte que tous les yeux se sont tournés vers Ingrid Alexandra, 22 ans, première fille du prince héritier Haakon-Magnus ainsi que de la princesse Mette-Marit. Pour faire face à la crise, une commission constitutionnelle du Parlement norvégien a donc recommandé que la jeune femme assure la régence en cas d'absence ou d'incapacité du roi ou du prince héritier. Un nouveau vote sur le sujet se tiendra en novembre prochain.

Une première depuis 600 ans

Si son grand-père, le roi Harald, âgé de 89 ans, n'a pas observé de problèmes de santé majeurs malgré quelques hospitalisations, il semblerait que le pays s’inquiète de la stabilité de la monarchie, d’autant plus que son seul régent désigné est son fils, le prince Haakon.

Étudiante en Australie depuis 2025, Ingrid Alexandra de Norvège serait passionnée par le sport. Plus jeune, elle avait remporté la médaille d'or du championnat norvégien de surf pour les juniors. En parallèle, elle s’intéresse de près au ski et au kick-boxing.

En raison de la maladie de sa mère, la jeune tête couronnée aurait interrompu son cursus pour conduire Mette-Marit à l’hôpital. «Elle veut être avec sa mère», avait déclaré Haakon depuis Tokyo avant son retour.

Deuxième dans l’ordre de succession, Ingrid Alexandra sera la première femme couronnée reine depuis 600 ans quand elle montra sur le trône après son père. Elle est suivie par son frère Svere Magnus (né le 3 décembre 2005). Pour rappel, le roi Harald avait modifié les lois de succession avant qu'elle vienne au monde afin qu'une fille aînée ait la priorité sur ses frères.