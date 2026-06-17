Norvège : la princesse héritière Mette-Marit a subi une transplantation pulmonaire avec succès, annonce le Palais royal

La princesse héritière de Norvège Mette-Marit, 52 ans, a subi «avec succès» une transplantation pulmonaire, a fait savoir ce mercredi le Palais royal.

Atteinte d'une grave maladie pulmonaire, la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, 52 ans, a subi avec succès une transplantation pulmonaire et se remet de l'intervention, a annoncé la famille royale dans un communiqué publié ce mercredi 17 juin.

«Nous sommes très heureux que tout se soit bien passé jusque-là», a déclaré Are Holm, chef de service au service de pneumologie de l'Hôpital d’Oslo. L'épouse du prince Haakon, héritier du trône norvégien, a reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire en 2018, une maladie chronique qui entraîne une réduction de l'absorption d'oxygène et nécessite parfois une greffe.

Le 5 juin dernier, les médecins de la princesse avaient fait savoir, qu’en raison de la détérioration de son état de santé, elle avait été placée sur une liste d'attente pour une transplantation pulmonaire. Son mari avait alors écourté une visite officielle au Japon pour retourner auprès d’elle, tandis que leur fille, la princesse Ingrid Alexandra, était elle aussi rentrée à Oslo depuis l'Australie où elle est étudiante.

une Opération majeure et exigeante

«Pour être réussie, une transplantation pulmonaire doit respecter des critères spécifiques», avait expliqué début juin le professeur Are Holm. «C’est une opération majeure et exigeante, et il faut être suffisamment malade pour en avoir besoin, tout en étant suffisamment en bonne santé pour supporter l’intervention chirurgicale et le traitement difficile (...). Il faut que ce soit la bonne taille, le bon groupe sanguin, et nous devons nous assurer que le receveur ne possède pas d'anticorps contre le type de tissu de l'organe, avait-il aussi précisé. Cela signifie que de nombreux facteurs doivent être réunis pour augmenter les chances de succès».

«Comme pour tous les autres patients récemment greffés, la princesse héritière restera hospitalisée (...) pendant plusieurs semaines. Il s'agit d'une procédure standard destinée à ajuster les médicaments, gérer d'éventuelles complications et assurer la rééducation», indique le professeur dans le communiqué transmis par le Palais royal.

un Contexte difficile

Le prince héritier et la princesse héritière ont remercié le public pour les chaleureux messages de soutien qu'ils ont reçus récemment. La prochaine communication concernant l’état de santé de la princesse n'aura lieu qu'à sa sortie de l'hôpital, est-il aussi spécifié dans le communiqué.

Cette nouvelle médicale surgit dans un contexte très tendu au sein de la famille royale puisque Marius Borg Høiby, le fils de la princesse Mette-Marit - âgé de 29 ans et issu d'une précédente relation - a été ce lundi 15 juin reconnu coupable de viol et de violence domestique et condamné à quatre ans de prison.

Par ailleurs, la princesse héritière a récemment présenté ses excuses au roi et à la reine pour ses contacts avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.