Les orthodontistes dénoncent les dangers des gouttières dentaires vendues sur Internet

A la recherche d’un sourire parfait, de plus en plus de Français décident de se procurer des gouttières dentaires. Face à cet engouement, des orthodontistes alertent toutefois sur les dangers des appareils achetés sur internet, sans consultation ni avis médical.

Destinées à corriger le positionnement des dents mal alignées, ou encore trop espacées, les gouttières orthodontiques transparentes sont tendances. Sur les réseaux sociaux, les marques distributrices du produit se multiplient tandis que de nombreux influenceurs vantent les bienfaits du dispositif. Et pour cause, lorsque la gouttière dentaire n’est pas prise en charge par l’Assurance maladie, elle peut être assez onéreuse.

Ainsi séduits par un prix attractif, la facilité d’utilisation et les promesses d’un sourire éclatant, certains n’hésitent plus à sauter le pas. Toutefois l’empreinte dentaire de l’utilisateur est réalisée sans consultation d'orthodontie et l’appareil non personnalisé est mis en place sans assistance médicale.

D'après des associations et institutions dentaires et orthondiques professionnelles de plus de ving pays, les effets d’un traitement sans examen clinique, sans imagerie ni surveillance clinique régulière peuvent ainsi s’avérer désastreux.

Une perte de dent possible dans les cas graves

«Au mieux il n’y a pas de mouvement dentaire et le patient a juste perdu de l’argent pour rien, au pire, il peut développer des caries, des atteintes parodontales plus ou moins graves, et jusqu'à des pertes de dents par des déplacements incontrôlés», a confié à France Inter le docteur Gérard Motto, président du Syndicat Français des Spécialistes en Orthodontie (SFSO). De surcroit, le port d’une gouttière dentaire mal adaptée peut être à l’origine de problèmes de mastication, de déglutition, d’élocution ou encore augmenter les risques de cancer par frottement.

Pour les orthodontistes, le traitement à distance et l’auto-traitement ne sont pas acceptables d’un point de vue médical professionnel et représentent une grave violation des normes médicales et dentaires.