«Mood of the day» : le Psychodon crée une ligne de vêtements pour sensibiliser à la santé mentale

Pour sensibiliser les Français à la santé mentale, le Psychodon a imaginé la campagne «Mood of the day» («Humeur du jour», ndlr). Elle s'articule autour d'une collection de vêtements et d'un challenge sur les réseaux sociaux, dont l'objectif est de favoriser le partage des émotions.

«C'est quoi ton mood» («humeur», en français) ? Au travers de cette simple question, le Psychodon, qui vise à accompagner, soutenir et sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies psychiques, encourage les Français à prendre soin de leur santé mentale, notamment en exprimant leurs émotions.

Prenant la forme d'un challenge sur les réseaux sociaux, l'initiative a aussi donné naissance à la première collection de vêtements centrée sur la destigmatisation et le partage autour de la santé mentale.

© SHEIN

Elle a été réalisée avec le partenariat de la marque SHEIN et celui de l'artiste français YSY. Inspiré par l'univers pop-art, la BD franco-belge et la culture manga, ce dernier a dessiné les petits personnages qui apparaissent sur les t-shirts, pulls, joggings et autres accessoires de cette collection capsule.

Chacun de ces bonshommes est associé à une émotion : «Happy» («Heureux», ndlr), «Angry» («En colère»), «Sad» («Triste»), «Fear» («Apeuré»), «Surprised» («Surpris») ou encore «Disgusted» («Dégoûté»). Ainsi arborés, ils doivent permettre à chacun d'afficher clairement son état d'esprit, sans en avoir honte.

Bonjour Twitter, mobilisez-vous pour la santé mentale & participez au challenge #cquoitonmood pour montrer votre engagement pour la #SanteMentale



Comment ? Dessiner une émotion dans votre main et poster une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #cquoitonmood pic.twitter.com/0JZ103O3ot — Didier Meillerand (@dmeillerand) May 23, 2022

Car «prendre soin de sa santé mentale commence par partager ses émotions, explique le Psychodon. La joie, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût, la colère orchestrent notre bien-être et nos relations avec soi-même et les autres».

Au travers de la démarche «Mood of the day», le Psychodon rappelle qu'«il faut protéger sa santé psychique comme sa santé physique». Il s'agit d'«un défi majeur de santé publique», alors qu'«une personne sur 4 est concernée par un trouble psychique dans le monde : dépressions, bipolarités, schizophrénies...».

En parallèle, l'initiative s'illustre sur les réseaux sociaux sous le hashtag #cquoitonmood. Les internautes sont invités à dessiner leur émotion dans le creux de leur main, avant d'en poster une photo ou une vidéo. Ce challenge et la collection vestimentaire visent le même objectif : permettre à chacun de partager son ressenti du moment, sans jugement.

L’asso @Le_Psychodon dont je suis ambassadrice lance son challenge #Cquoitonmood. Le but est de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas avoir honte d'exprimer ce que l'on ressent. Exprimer ses émotions, est une première étape pour prendre soin de sa #santementale





J’attends vos ! https://t.co/GKnezEikzZ pic.twitter.com/0IvdgQ7i0A — 6nissa (@6nissa) May 23, 2022

Pour amplifier encore la mobilisation, le Psychodon organise enfin, le 13 juin prochain, un grand concert à l'Olympia, à Paris, au cours duquel Yannick Noah et de nombreux artistes vont célébrer les émotions et chanter pour la santé mentale.

Cette édition sera également diffusée à la télévision, sur les chaînes C8 et CSTAR. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, accessible ICI.