Test sanguin pour détecter le trouble bipolaire : ce qu’il faut savoir sur ce test commercialisé à partir du 1er avril

Actuellement, il faut en moyenne 8 à 10 ans pour distinguer la dépression et les troubles bipolaires. À partir du 1er avril, il ne suffira que d’un test sanguin et de quatre semaines d’analyses.

Un patient atteint de bipolarité sur deux tente de se suicider au moins une fois dans sa vie. En France, cette maladie psychique toucherait entre 1 et 2,5% de la population. Le trouble bipolaire est une pathologie qui provoque des changements d’humeur extrême entre dépression et euphorie. Alors qu'aujourd’hui, il faut en moyenne 8 à 10 ans pour poser un diagnostic sur un patient, une avancée médicale devrait tout changer à compter du 1er avril.

Le test biologique myEdit-B sera commercialisé et permettra de détecter la bipolarité grâce à une simple prise de sang. Les résultats seront disponibles en moins d’un mois. Les causes et les facteurs de risque restent assez flous, mais tout porte à croire que les raisons soient biologiques. Aucun traumatisme, stress ou anxiété ne peut causer une bipolarité chez quelqu’un.

Un test coûteux mais nécessaire

Développé par les laboratoires Synlab et Alcediag, ce test utilise le couplage du séquençage nouvelle génération de l’ARN (molécule retrouvée dans toutes les cellules) et d’un algorithme basé sur l’Intelligence Artificielle. Un mélange de technologie qui permet de distinguer la dépression des troubles bipolaires.

«Notre objectif avec myEDIT-B est d’aider les psychiatres à réduire le temps de diagnostic des troubles bipolaires, de plusieurs années à quelques semaines (dans un premier temps) puis nous l’espérons à quelques jours», a annoncé Alexandra Prieux, PDG d’Alcediag dans un communiqué de presse.

Le test sera accessible grâce à une ordonnance d’un psychiatre et coûtera 900 euros, l’Assurance-maladie n’assure aucune prise en charge. Les laboratoires assurent plus de 80% de sensibilité à la prise de sang grâce aux deux études cliniques réalisées en France et en Suisse. Pour le moment, cette avancée psychiatrique s’adresse en pratique aux patients âgés de 18 ans et traités pour un Épisode Dépressif Caractérisé modéré ou sévère.