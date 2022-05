Variole du singe : des tests PCR de détection du virus en développement

La société pharmaceutique Roche a annoncé mercredi avoir développé des tests PCR pour détecter la variole du singe. Le virus a déjà été détecté dans 16 pays et plus de 250 cas ont été recensés.

Un air de déjà-vu. Alors que plusieurs cas de variole du singe sont apparus dans des régions du monde où la maladie n'est pas courante, le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé mercredi avoir développé des tests PCR de détection du virus.

Ces tests ont été mis au point par Roche et sa filiale TIB Molbiol. «Roche a très rapidement développé une nouvelle série de tests pour la détection du virus de la variole simienne et le suivi de sa propagation», a déclaré le directeur de la division Diagnostics de Roche, cité dans un communiqué.

