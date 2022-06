Variole du singe : 183 cas recensés en France, dont 129 en Île-de-France

A ce jour, c'est la région île-de-France qui est la plus touchée par le virus avec 129 cas actifs. Derrière, on trouve l'Occitanie avec 13 contaminations recensées. [Cynthia S. Goldsmith / Centers for Disease Control and Prevention / AFP]