Hypervitaminose A : voici les 4 symptômes qui doivent vous alerter

Indispensable à notre l’organisme, la vitamine A joue un rôle important dans la croissance des cellules. Elle est aussi bénéfique pour la vision et l'immunité. Toutefois, le surdosage, appelé hypervitaminose A, peut être dangereux. Ainsi, voici les symptômes qui peuvent indiquer un excès d'apport en vitamine A.

Des maux de tête

L’abus de vitamine A peut notamment engendrer des maux de tête importants et persistants, en sachant que les apports nutritionnels recommandés sont de 800 µg par jour pour les hommes et de 600 µg pour les femmes. Au-delà, la vitamine A peut être toxique et causer notamment des troubles hépatiques.

Des nausées

En cas d’excès de vitamine A, des nausées, qui s’accompagnent souvent de vertiges, peuvent également survenir. Bénéfique pour les tissus, la croissance des cellules, le système immunitaire et la yeux, cette vitamine se trouve aussi bien dans les aliments d’origine animale (foie de bœuf, hareng, jaune d’œuf…) que dans les aliments d’origine végétale (melon, tomate…)

une perte de cheveux

La chute de cheveux doit également vous alerter. Si vous présentez plusieurs de ces symptômes, prenez rendez-vous avec votre médecin. Afin de détecter un éventuel surdosage, il vous prescrira une prise de sang.

Une peau sèche

Stockée majoritairement dans le foie, puis libérée selon les besoins de l'organisme, la vitamine A contribue également à la santé de la peau. Mais quand il y en a trop, c’est le contraire. Une surconsommation entraîne généralement une sécheresse cutanée et des gerçures sur les lèvres.