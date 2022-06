Crème solaire : cette partie du corps à ne surtout pas oublier

Front, joue, nez, dos, épaules… L’été, il est essentiel de se protéger avec une crème solaire car les rayons ultraviolets (UV) sont nocifs pour la peau. Mais lors de l’application, certains ont tendance à oublier une zone pourtant très exposée : les paupières.

Un oubli dangereux. Quand on se badigeonne de crème solaire, il est indispensable de le faire partout, et jusqu’aux paupières, une zone trop souvent négligée. Or la peau fine et délicate des paupières est particulièrement vulnérable face aux UVA et UVB et exposée au risque de cancer de la peau.

Contrairement à certains produits pour le visage, la crème solaire peut tout à fait être appliquée autour des yeux. Pour protéger cette zone, on peut également porter des lunettes de soleil à verres polarisés.

«La plupart des gens considèrent que la mission des lunettes de soleil est de protéger les yeux, en particulier les cornées, des dommages aux UV et de les rendre plus faciles à voir à la lumière du soleil. Cependant, elles protègent également la peau hautement cancéreuse des paupières», a affirmé dans un rapport le Dr Kevin Hamill, du Département des sciences de l'oeil et de la vision de l'Université de Liverpool.

Pour rappel, il faut mettre sa crème solaire au moins trente minutes avant de sortir, puis renouveler l’application toutes les deux heures, et éviter de s’exposer entre 11h et 16h. Afin d’éviter d’oublier des zones, rien de tel que de suivre à chaque fois le même déroulement d’application.

Commencez par exemple par le haut du corps avec le visage – nez, joue, oreilles, front et paupières donc –, puis descendez en passant par le cou, la nuque, les épaules, le ventre, le dos, les fesses, les jambes, et sans oublier les pieds. Pour les zones difficilement accessibles, telles que le dos, la meilleure méthode reste de demander de l’aide à une tierce personne.