7e vague de Covid-19 : quel est le profil des personnes hospitalisées ?

La France est touchée de plein fouet par une septième vague de Covid-19. Une recrudescence des contaminations qui se répercute sur les entrées à l’hôpital. Quel est le portrait-robot des patients hospitalisés ?

Une vague de plus en plus forte. Depuis plusieurs jours, la France subit une hausse du nombre des contaminations au Covid-19. Ce mardi 5 juillet, la barre des 200.000 cas en 24 heures a même été franchie pour la première fois depuis plusieurs mois.

Ce regain des contaminations a logiquement des répercussions sur les hospitalisations. Ce même mardi, Santé publique France annonçait que 17.040 malades du Covid étaient actuellement pris en charge par des unités médicales, contre 15.496 une semaine plus tôt. Parmi tous ces patients admis, quelque 940 étaient pris en charge en réanimation.

les plus âgés toujours en première ligne

Certaines tranches d’âge sont plus touchées par ces admissions. Comme lors des vagues précédentes, les personnes plus âgées sont atteintes.

En effet, 7.792 Français âgés de plus de 80 ans sont actuellement hospitalisés après avoir contracté le Covid-19.

Les personnes âgées de 60 à 79 ans sont également massivement représentées dans les chiffres publiés par Santé publique France, à hauteur de 6.061 malades actuellement en observation.

Les jeunes sont moins affectés par la hausse des hospitalisations. Le 5 juillet au soir, 177 malades âgées de 10 à 19 ans étaient sous la surveillance des soignants.

Un appel à «retrouver les bons réflexes»

Face à un virus qui «circule de plus en plus vite», François Braun, le nouveau ministre de la Santé, a appelé à «protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé».

Devant la commission des lois, au lendemain de sa nomination dans le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne, ce dernier a noté l’augmentation des admissions dans les services hospitaliers conventionnels et, dans une moindre mesure, en soins critiques.

«Extrêmement attentif» à l’évolution de la situation, François Braun a assuré que la stratégie du gouvernement était «claire». Le ministre a ainsi appelé à «retrouver les bons réflexes».

Outre le port recommandé du masque «dans les lieux bondés, comme ici par exemple, les transports en commun, les transports pour les vacances», le ministre, masqué, a incité au deuxième rappel vaccinal pour les plus fragiles.