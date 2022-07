Covid-19 : comment se faire rembourser des tests de dépistage à l'étranger ?

Avec la résurgence du Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, des tests de dépistage sont demandés pour voyager dans bon nombre de pays. Si le remboursement des tests est facile en France, la procédure est plus longue pour les voyageurs en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne.

Une information pratique pour les vacanciers cet été. Grâce au site de l’Assurance maladie, il est possible de connaître les conditions de remboursement des tests de dépistage du Covid-19, en France, dans la zone euro mais aussi hors de l’Union Européenne.

Le remboursement des tests réalisés en France

Dans l’Hexagone, le remboursement des tests de dépistage du Covid-19 est pris entièrement en charge par l’Assurance maladie depuis le 15 octobre dernier, pour toute personne justifiant d'un schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ou d'une contre-indication à la vaccination.

Le remboursement des tests effectués dans l’UE

L’assurance maladie prend seulement en charge les tests à caractère médical, avec présence de symptômes et sur prescription médicale datant de 48h avant la réalisation du test dans un Etat membre de l’Union Européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.

Pour cela, vous devrez présenter votre carte européenne d’Assurance maladie (CEAM) au moment de la réalisation du test. Dans le cas contraire, le test pourra être pris en charge par l’Assurance maladie dès votre retour dans l’Hexagone, après avoir rempli et envoyé le formulaire S 3125 «soins reçus à l’étranger».

A noter que le remboursement est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie sur la base d’un forfait de 35 euros, correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse, selon le site ameli.fr.

Le remboursement des tests réalisés hors de l’UE

La situation est plus complexe pour les vacanciers désireux de se faire tester hors de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Pour ces derniers, seuls les tests à caractère médical, urgent et inopiné sont remboursés à hauteur de 27% du montant, sur la base d’une dépense de 35 euros.

Pour en bénéficier, vous devrez faire parvenir à votre caisse d’assurance maladie le formulaire S 3125 «soins à l’étranger» dès votre retour en France, ainsi qu’une prescription médicale de moins de deux jours avant la réalisation du test.