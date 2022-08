La Biafine en crème de jour, la nouvelle tendance dangereuse sur Tiktok

Une nouvelle tendance a pris d'assaut le réseau social TikTok : utiliser de la Biafine en guise de crème de jour. Or c’est une fausse bonne idée.

Une astuce beauté dangereuse. Émulsion protectrice et calmante, la Biafine est indiquée dans le traitement des brûlures cutanées et des plaies superficielles non infectées. Or depuis quelques semaines, son utilisation a été détournée par de nombreuses tiktokeuses américaines.

Ces dernières ont en effet publié des vidéos dans lesquelles elles vantent ses bienfaits en tant que cosmétique. Selon leurs dires, ce célèbre produit conditionné dans un tube blanc et vert ferait des miracles sur la peau lorsqu’il est utilisé quotidiennement en crème de jour.

En plus d’hydrater l’épiderme en profondeur, la Biafine rendrait la peau toute douce et le teint plus «glowy», autrement dit lumineux. Certaines ont même expliqué avoir dévalisé des pharmacies dès leur arrivée en France, cette crème étant vendue bien plus cher aux Etats-Unis, et sur ordonnance.

Preuve que ce produit a fait le buzz sur le réseau social, le hashtag #biafine a été utilisé près de 11 millions de fois.

Toutefois, cette mode inquiète les spécialistes. Et pour cause, il s’agit d’un médicament. Son actif principal, la trolamine, a des propriétés hydratantes pour faciliter la cicatrisation. Néanmoins, elle peut être «irritante au niveau des muqueuses, du nez, des yeux, de la bouche…», explique sur Tiktok la dermatologue Marie Jourdan.

Dans certains cas, elle peut aussi «provoquer des allergies». De plus, cette crème à base de paraffine et glycérine est extrêmement grasse. Sur une peau normale et saine, elle peut ainsi provoquer de l’acné. En outre, la Biafine contient des parabènes, suspectés de perturber le système endocrinien.

Et il faut savoir que son parfum contient des molécules, dont beaucoup d’huiles essentielles, qui sont potentiellement photo-sensibilisantes. En cas d’exposition au soleil, cela peut provoquer des réactions cutanés - rougeurs, brûlures...-, ou encore «des marques indélébiles», prévient la spécialiste parisienne.

En résumé, il s'agit d'une tendance à ne surtout pas suivre.