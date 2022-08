Covid-19 : Moderna porte plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevets

Le groupe pharmaceutique Moderna va poursuivre en justice Pfizer et BioNTech pour avoir, selon un communiqué publié vendredi 26 août par la firme, violés plusieurs brevets de leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19.

Un conflit à plusieurs millions. L'entreprise américaine de biotechnologies Moderna a annoncé vendredi porter plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevets concernant leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.



Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR

— Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022