Don du sang : des collectes organisées dans des monuments historiques partout en France

Afin d’allier culture et santé publique, l’Etablissement français du sang (EFS) et le Centre des monuments nationaux (CMN) s’associent et offrent l’opportunité aux donneurs de se rendre dans des lieux d’exception du patrimoine culturel français afin d’y réaliser une bonne action.

Réaliser un geste citoyen, tout en découvrant un lieu insolite du patrimoine architectural et historique français. C’est ce que proposent l’Etablissement français du sang (EFS) et le Centre des monuments nationaux (CMN). En effet, les deux organismes ont signé une convention de partenariat pour mettre à l’honneur les donneurs, en leur proposant une expérience de don plus «originale».

L’opération baptisée «Don de sang & Patrimoine» sera organisée sur plusieurs semaines aux mois de septembre et octobre. Ainsi, il sera possible d’effectuer un don dans le château de Châteaudun, le château d’Angers, mais aussi dans la Basilique de Saint-Denis, ou encore au coeur de l’Hôtel de la Marine.

«Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux donneurs une expérience de don unique grâce au CMN qui s’est généreusement associé à notre cause», a précisé François Toujas, président de l’Etablissement français du sang, dans un communiqué.

Diversifier l'offre de collecte

Avec cette collaboration, l’EFS a souhaité poursuivre et pérenniser une démarche qui s’inscrit pleinement «dans sa volonté de diversifier son offre de collecte et d’offrir aux donneurs des expériences de don différentes».

L’organisation de collectes dans des lieux d’exception avait déjà été initiée par le passé. Elle a d’ailleurs été fortement accélérée par les deux années de crise sanitaire, qui ont permis à l’EFS d’innover, en identifiant de nouveaux lieux pour pallier les grandes difficultés d’offres de collectes qui affectent toujours le don de sang à ce jour.

Chaque jour, 10.000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades.

Une liste des points de collecte est disponible sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application «Don de sang».