Psychodon : à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, des rencontres pour sensibiliser le monde du travail et une soirée-spectacle

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, qui a lieu ce lundi 10 octobre, le Psychodon, association qui vise à accompagner, soutenir et sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies psychiques, organise des rencontres sur la santé mentale au travail ainsi qu'une soirée dédiée à l'humour.

Le moment est plus qu'approprié. Fidèle à sa mission de sensibilisation et de prévention concernant les maladies psychiques, le Psychodon, se mobilise, ce lundi 10 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. L'association ouvre notamment le débat sur la notion de santé mentale au travail et organise une soirée festive.

Ce programme prendra d'abord la forme de rencontres entre des entreprises et des experts de la santé mentale, auxquelles il est possible de s'inscrire sur le site du Psychodon.

Les échanges se dérouleront au siège de la Maison Sisley, dans le 8e arrondissement de Paris, et seront retransmis sur Youtube. Le but sera de s'interroger sur le défi majeur que représente la prise en compte de la santé mentale des collaborateurs sur leur lieu de travail.

J-3 !





À l’occasion de la journée mondiale de la santémentale le 10 octobre 2022 @Le_Psychodon propose les rencontres santémentale et travail au siège du groupe @SisleyParisFR au 3, avenue de Friedland à Paris dans le 8ème arrondissement de 9h à 13h.





Au programme pic.twitter.com/jDXmSr0m13 — Didier Meillerand (@dmeillerand) October 7, 2022

Le Psychodon ouvre cette discussion après avoir observé une accélération ces dernières années dans la mise en place de diverses actions de protection de la santé mentale en entreprise. Un phénomène notamment lié à la pandémie de Covid-19, qui a révélé des enjeux cruciaux de santé mentale.

La prévention des maladies psychiques sera abordée, ainsi que les défis que cela représente pour les équipes de Ressources humaines. Des représentants de diverses organisations telles que Lidl, Vivendi, Havas Village France, Décathlon ou encore Pôle emploi présenteront leurs solutions pour y répondre.

La révélation en exclusivité des chiffres et des données du baromètre annuel «santé mentale et travail» Psychodon-OpinionWAY alimentera les débats, dont l'ouverture sera assurée par Philippe d'Ornano, président du groupe Sisley et du Mouvement des entreprises de tailles intermédiaires. Frank Bellivier, délégué ministériel à la Santé mentale et à la Psychiatrie, se chargera de leur clôture.

l'humour au service de la santé mentale

Le Psychodon propose ensuite, à partir de 19h30, de poursuivre la mobilisation au travers de l'humour. Plusieurs humoristes se succèderont sur la scène du Théâtre de la Bruyère lors d'un spectacle intitulé «On ne rigole plus avec la santé mentale». Il est nécessaire de s'inscrire pour y assister.

Ces événements sont gratuits mais il est possible de soutenir la recherche, l'accompagnement des personnes malades et de leurs familles ainsi que la prévention sur les maladies psychiques en faisant un don sur www.psychodon.org.

D'après l'association, les maladies psychiques concernent aujourd'hui 12 millions de personnes en France. Autant d'hommes, de femmes et d'enfants que le Psychodon s'engage à soutenir et accompagner en fédérant les professionnels de la santé mentale, les entreprises et les médias.

Pour lutter contre la stigmatisation des malades, l'association réunit notamment chaque année les stars de la chanson lors d'un concert caritatif à l'Olympia.