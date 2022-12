Covid-19 : 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité, selon l’OMS

Près de trois ans après l’apparition du virus, 90% de la population mondiale présente une forme d’immunité contre le Covid-19, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Le monde est-il en passé d’atteindre l’immunité collective ? Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au moins 90% de la population mondiale présente désormais une forme d’immunité contre le Covid-19, «grâce à une infection antérieure ou à la vaccination», a déclaré le directeur de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ce vendredi.

Selon les données de CovidTracker, aujourd’hui, environ 63% de la population mondiale est totalement vaccinée contre le coronavirus. Malgré cette immunité qui concerne une très large partie de la planète, l’agence sanitaire a mis en garde contre la baisse de la vigilance, et se refuse encore d’affirmer que la pandémie de coronavirus est terminée. «Nous n'en sommes pas encore là», a déclaré le directeur de l’OMS.

Affirmer prématurément que l’épidémie est derrière nous pourrait justement favoriser une reprise. «Des lacunes dans la surveillance, les tests, le séquençage et la vaccination continuent à créer les conditions idéales pour l'émergence d'un nouveau variant préoccupant qui pourrait causer une mortalité significative», a-t-il expliqué.

Si depuis plusieurs mois le variant Omicron a supplanté tous les autres, car bien plus contagieux que les précédents, il existe toutefois aujourd’hui plus de 500 sous-variants d’Omicron, portant des mutations capables de vaincre plus facilement les barrières immunitaires, a indiqué l'OMS. Malgré cette forte contagiosité, l'agence onusienne a toutefois rappelé que le variant Omicron restait moins dangereux, et causait des formes de la maladie moins sévères que les variants précédents.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours des dernières semaines, 8.500 décès du Covid-19 ont été enregistrés dans le monde, «ce qui n'est pas acceptable après trois ans de pandémie, alors que nous disposons de si nombreux outils pour prévenir les infections et sauver des vies».

En France, ce vendredi 2 décembre, 85 personnes sont décédées du coronavirus à l’hôpital, selon le relevé quotidien de Santé Publique France. Au total, 6,6 millions de personnes sont décédées du Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, et 640.000 cas d'infection ont été recensés.