Ces 4 bienfaits étonnants de la chicorée sur la santé

Issue d'une racine, la chicorée est un bon substitut au café. Cette substance généralement vendue en poudre présente plusieurs bienfaits pour la santé. Voici trois bonnes raisons d’en consommer plus souvent.

sans caféine

Contrairement au café, la chicorée, que l’on dissout avec de l’eau chaude ou bien du lait, est naturellement sans caféine. On peut ainsi en consommer à tout moment de la journée sans risquer l'insomnie.

Riche en fibres

Majoritairement cultivée dans le Nord de la France, la chicorée est aussi une source intéressante de fibres. Cette boisson favorise l'équilibre de la flore intestinale, la digestion, et participe à un bon transit.

Source de minéraux

La chicorée contient également plusieurs minéraux comme le fer, le phosphore, qui assure une bonne solidité des os et des dents, mais aussi des vitamines. On retrouve notamment des vitamines B9, K et E.

Pauvre en calories

Et pour ne rien gâcher, cette substance est un atout minceur. Elle est peu calorique et pauvre en matière grasse. Une cuillère à café représente en moyenne 6 calories.