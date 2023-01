Covid-19 : tout savoir Orthrus, le nouveau sous-variant d'Omicron qui inquiète l'Angleterre

Un nouveau sous-variant d'Omicron, le CH.1.1, a surgi en Angleterre. Selon les autorités sanitaires, il pourrait être plus pathogène que d'autres variants, et doit être surveillé de près.

Appelé aussi «Orthrus» ou «Orthro», le nouveau sous-variant d'Omicron est de plus en plus présent au Royaume-Uni. A l'instar de son surnom qui fait référence au chien mythologique à deux têtes, le CH.1.1 inquiète. Détectée en novembre au Leicestershire en Angleterre, cette souche ne fait que croître. Alors qu'elle n'était présente que dans seulement 1 % des analyses relevées par l'institut Sanger le 12 novembre dernier, on la retrouve maintenant dans 23,3 % des tests de l'ensemble du Royaume-Uni. Le CH.1.1 a été détecté également en Inde et en Espagne.

Une mutation qui inquiète

Si le sous-variant CH.1.1 déclenche des symptômes habituels tels que les maux de tête, de gorge, ou encore de la toux, une mutation de ce dernier, appelée la P681R, pourrait être plus dangereuse. Présente également dans la variante Delta, cette dernière s'attaque plus violemment aux cellules, et peut donc déclencher des maladies plus graves.

Selon Dailymail, les études scientifiques révèlent également que cette variante possède du R346T, qui a pour but d'aider la souche à combattre les anticorps générés en réponse à la vaccination ou à une infection antérieure. Comme le sous-variant XBB.1.5, appelé aussi «Kraken», présent sur le territoire des Etats-Unis, le CH.1.1 pourrait devenir une souche dominante du Covid-19. Pour l'heure les experts estiment toutefois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter en raison des taux élevés de vaccinations et d'infections antérieure en Europe.