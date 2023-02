Voici les 5 aliments à éviter si vous êtes stressé

Certains aliments ne font pas bon ménage avec le stress. Voici ceux à éviter pour ne pas aggraver la situation.

Les bonbons

Le fait de manger des bonbons, des gâteaux, et autres sucreries ne va pas vous aider à vous détendre. Au contraire, les aliments riches en sucres rapides vont augmenter le taux de cortisol, une hormone de stress sécrétée par les glandes surrénales.

Les frites

Quand on est stressé, on a tendance à se tourner vers des aliments gras, mais là encore, ce n’est pas une bonne idée. Les frites, et autres aliments frits et gras augmentent le stress. Il vaut mieux privilégier des aliments riches en oméga 3, comme les noix et le poisson.

Le café

Certes, le café réveille. Mais il réveille aussi le stress. Il augmente l'afflux sanguin vers le cerveau, et stimule la production de cortisol. Résultat, vous serez encore plus nerveux. Optez plutôt pour une infusion aux plantes (mélisse, tulsi…).

L’alcool

Au rayon boisson, on retrouve également l’alcool. Après absorption, cela va stimuler la production de dopamine, une substance ayant un effet apaisant, mais dans un deuxième temps, le cerveau va produire davantage de cortisol.

Les chips

Les chips, et tous les aliments riches en sel ne sont pas recommandés. En excès, ce condiment perturbe notre système neurologique et favorise la production d'hormones du stress. Donc ayez la main légère, et évitez les plats cuisinés.