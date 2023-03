Voici combien d'heures de sommeil vous avez vraiment besoin selon votre âge

Le sommeil, état dans lequel nous passons environ le tiers de notre vie, est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. Une journée lui est d'ailleurs consacrée ce vendredi 17 mars. Découvrez la durée de la nuit idéale en fonction de votre âge.

Les nourrissons ont besoin de dormir environ seize à dix-huit heures par jour selon les professionnels de santé. Ce long repos est essentiel pour la maturation, l'apprentissage et le développement de leur cerveau.

Puis la durée va diminuer rapidement au fil des années. Dès l'âge de 3 ans, entre dix et douze heures de sommeil par nuit sont nécessaires.

sept HEURES EN MOYENNE À L'ÂGE ADULTE

Lors de la puberté, à partir de l’âge de 12 ans, la durée se réduit d’environ deux heures par nuit et passe à neuf heures en moyenne. Le besoin de sommeil chute une nouvelle fois avec le passage à l’âge adulte. A partir de 20 ans, il est nécessaire de rester dans les bras de Morphée environ sept heures.

Le neurologue Marc Rey rappelle toutefois que la durée idéale d’une nuit est variable d'un individu à l'autre. «Il y a des courts dormeurs, qui se contentent de dormir six heures, et des ‘gros dormeurs’, qui eux, ont besoin de neuf heures ou plus pour être en forme», explique le spécialiste, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV).

Enfin, avec le troisième âge, le sommeil devient plus léger et plus fragmenté, mais sa durée totale ne se raccourcit pas, ou peu. Chez le sujet âgé, le sommeil nocturne est moins long, mais compensé par des siestes plus fréquentes et prolongées.

Marc Rey précise d'autre part que le besoin de sommeil varie en fonction du sexe de la personne. «Plusieurs études ont montré que les femmes ont globalement besoin de plus de sommeil que les hommes, en raisons notamment des facteurs hormonaux», note-t-il.