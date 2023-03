Rides : quelle est cette mauvaise habitude qui peut les accentuer autour des lèvres ?

L’apparition de rides autour des lèvres est un phénomène inévitable et naturel. Mais certains facteurs peuvent les accentuer, comme le fait de tirer sur sa cigarette.

Les rides autour des lèvres, ou les rides péribuccales, sont une conséquence du vieillissement des tissus cutanés, qui avec le temps perdent de leur élasticité. Mais l’apparition de ce type de rides est aussi liée et favorisée par le tabac, et la contraction répétée du muscle orbiculaire de la bouche.

Non seulement les substances ralentissent la synthèse du collagène et de l'élastine, et augmente la production de radicaux libres, qui accélèrent le vieillissement de la peau, mais en plus, le fait de tirer sur sa cigarette va créer des plis verticaux au niveau de la lèvre supérieure (sous le nez).

A force d'effectuer ce geste, ces rides «code barre» vont davantage se creuser prématurément, et s’installer durablement. Outre le contour de la bouche, il faut savoir que la cigarette accentue aussi les rides des yeux, les pattes d’oie, en raison des plissements que l’on effectue pour éviter la fumée.