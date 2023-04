Cholestérol : à partir de quel taux faut-il s'inquiéter ?

Un taux de cholestérol trop élevé augmente le risque de développer une maladie cardiaque. C’est pourquoi il est essentiel de le contrôler en effectuant une prise de sang. Mais à partir de quel taux faut-il s’inquiéter ?

L'hypercholestérolémie, ou l’excès de mauvais cholestérol (LDL), peut engendrer des lésions et des dépôts lipidiques sur la paroi des artères, et ainsi entraîner de graves complications. Cela peut conduire à un infarctus du myocarde, un accident vasculaire-cérébral, ou encore provoquer une artérite des membres inférieurs.

C’est pour cette raison qu’il est important de le contrôler régulièrement en effectuant un bilan lipidique. Cet examen évalue le taux de cholestérol HDL, aussi appelé «bon cholestérol», celui de cholestérol LDL, «le mauvais», ainsi que le taux de cholestérol total, qui inclut les taux de cholestérol HDL et LDL, et un cinquième du taux de triglycérides.

Dans le détail, le taux de cholestérol total est considéré comme «élevé» lorsqu’il est supérieur à 2g/L, en sachant que cette valeur peut varier en fonction du sexe du patient, de son âge, de son indice de masse corporelle ou encore de ses antécédents familiaux.

Selon la Fédération française de cardiologie, on estime que le taux de cholestérol LDL est «élevé» quand il est supérieur à 1,6 g/L. Il peut néanmoins être revu à la baisse par un professionnel de santé en fonction du profil du patient.

Pour abaisser ce taux, il est recommandé de réduire son apport en graisses saturées (charcuterie, beurre, fromage…) et d’augmenter sa consommation de légumes et de fruits. Les légumineuses et le poisson aident aussi à lutter contre l'excès de mauvais cholestérol.

Concernant le taux de «bon» cholestérol HDL, qui permet notamment d'éliminer le cholestérol en excès, il doit être supérieur à 0,45 g/L pour assurer une bonne protection du cœur.