Allergies aux pollens : 60 départements placés en impact sanitaire «élevé»

Avec la hausse des températures, les pollens se répandent de plus en plus dans l’air et deviennent un calvaire pour les allergiques. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé soixante départements en alerte rouge.

La situation se détériore dans l’Hexagone. Alors que trente-et-un départements français étaient placés en alerte rouge fin mars, ils sont désormais au nombre de soixante. Et pour cause, la douceur hivernale et l’arrivée du printemps ont intensifié la concentration de pollens présents dans l’air.

D’après la carte du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), plus de la moitié de la France métropolitaine est concernée. Les trente-six autres départements sont en impact sanitaire moyen.

Crises d'asthme, démangeaisons, éternuements en série: les jours printaniers ne seront pas agréables pour les allergiques. Les associations d'allergologues confirment d’ailleurs avoir reçu un grand nombre d'appels de la part de patients, même s'il n'est pas possible de quantifier le phénomène.

Une diversité de pollens

En outre, RNSA indique que les pollens de bouleau «gêneront les allergiques sur un grand quart nord-est du pays avec un risque élevé». «Le risque d’allergie sera faible à moyen sur le reste du pays pour ces pollens». Issus de la même famille que les bouleaux, les pollens de charme et les pollens de frêne sont eux très abondants dans l'air avec un risque d'allergie qui évoluera entre le niveau faible et le niveau élevé selon les départements.

Enfin, dans les prochains jours, plus au sud, le cocktail des pollens de platane, de chêne ou encore de pariétaires fera évoluer le risque d’allergie global au niveau élevé.

En France, environ 20% des enfants à partir de 9 ans et 30% des adultes sont aujourd'hui concernés par des allergies aux pollens, selon le ministère de la Santé. Des chiffres qui vont progresser au cours des années à venir préviennent les spécialistes.