Sommeil : «Nos lunettes pour l'endormissement répondent à un vrai enjeu de santé publique», affirme l'un des fondateurs d'Izipizi

La marque française Izipizi propose depuis peu des lunettes favorisant l’endormissement. Xavier Aguera, l’un des fondateurs, revient pour CNEWS sur ce séduisant concept.

Des lunettes pour mieux dormir ? C'est la promesse des «Izipizi Sleeping», des lunettes à porter deux heures avant d'aller se coucher. L'idée a été développée par la marque française Izipizi, ex-See Concept, qui a bien grandi depuis ses débuts en 2010 en surfant au départ sur la tendance des lunettes fun et peu chères.

Quelle est la genèse d’Izipizi ?

Xavier Aguera : Avec deux autres amis du lycée, nous avons décidé de créer notre entreprise à 23 ans. Après trois ans à en baver comme dans tout projet entrepreneurial, on a trouvé le bon produit : la lunette de lecture, cet objet que l’on voit habituellement sur les tourniquets de pharmacie, souvent pas très «sexy» et pas toujours de très bonne qualité.

Nous n’avions pas de formations d’opticiens, mais ce qui nous intéressait c’était avant tout de répondre à un besoin d’un consommateur. On a donc décidé de redessiner la lunette de lecture en en faisant un bel objet de design conçu avec des matériaux de qualité, vendu dans un beau packaging à un prix canon (30 euros) et distribué dans un réseau «super quali», notamment chez Colette (célèbre boutique de luxe parisienne fermée en 2017).

Ce mix-là a fait qu’on a rapidement pu trouver notre clientèle, qu’on a réussi à étoffer au fil des années. Depuis, on est venu rajouter d'autres produits et de l’innovation : lunettes solaires, lunettes pour écrans, gamme pour les enfants et les sportifs, et récemment des lunettes pour s’endormir. On veut faire des lunettes pour tout le monde, pour tous les moments de la vie, et cultiver cette image d’«happy brand», de marque joyeuse.

Ces lunettes peuvent, dans certains cas, diviser par deux le délais pour s'endormir. Xavier Aguera



En quoi consiste justement ces lunettes «pour dormir» ?

Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au problème des ampoules LED qui émettent une lumière bleue freinant la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil. Nous avons donc rencontré un optométriste genévois qui, il y a quelques temps déjà avait développé une typologie de verre facilitant l’endormissement, en filtrant cette lumière bleue.

Nous avons ensuite fait une étude sur le sujet auprès de 300 mauvais dormeurs, et on s’est rendu compte que ces lunettes pouvaient, dans certains cas, diviser jusqu'à deux le délai pour s’endormir. C’est un vrai enjeu de santé publique auquel on apporte une solution.

Comment percevez-vous l’avenir à moyen terme ?

L’entreprise compte 180 personnes. Notre rêve est de faire rayonner la marque dans le monde entier. Cela passe par du déploiement commercial et dans la communication. Nous sommes en train d’ouvrir notre filiale aux Etats-Unis où l’on réalise 20 % de notre chiffre d’affaires. On dispose également d’un réseau d’une quinzaine de boutiques, avec trois nouvelles qui vont bientôt ouvrir à Londres.