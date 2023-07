DMLA : voici les premiers symptômes qui doivent vous alerter

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie oculaire courante qui affecte la vision. Elle est la principale cause de perte de la vue chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Voici quels sont les symptômes à détecter.

Une maladie fréquente chez les plus de 50 ans. La DMLA est une maladie qui endommage la macula, une petite partie de la rétine responsable de la vision centrale et des détails fins. Elle se manifeste majoritairement chez les personnes âgées de plus de 50 ans.

La DMLA touche le plus souvent un seul œil mais il existe toutefois un risque élevé de bilatéralisation au fil des ans. De plus, il existe deux formes de DMLA : une forme humide qui se traite et une forme sèche contre laquelle il n’existe pas de traitement.

Consulter en cas de vision floue ou déformée

Les symptômes de la DMLA sont variables selon la forme de la maladie et son stade de progression. La vision floue ou déformée en fait partie. Également, la perte de vision centrale. Si vous avez des difficultés à lire, à conduire ou à reconnaître des visages, alors il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste.

Ressentir des troubles de la vision dans des conditions de faible luminosité est un autre symptôme possible. La vision dans des environnements sombres peut être particulièrement difficile pour les personnes atteintes de DMLA. À l'inverse, certaines personnes atteintes de DMLA peuvent être dérangées face à une lumière vive ou éblouissante particulièrement inconfortable.

Le tabac, facteur de risque

Le premier facteur de risque provient de l’âge. En effet, la DMLA est plus fréquente chez les personnes âgées de plus de 50 ans, et le risque augmente avec l’âge. Vient ensuite le facteur génétique. Comme le rappelle l’INSERM, «le risque de développer une DMLA est quatre fois plus important si un parent ou un membre de la fratrie en est atteint».

Le tabagisme est également un facteur de risque important de DMLA. Les produits chimiques présents dans la fumée de tabac peuvent endommager les vaisseaux sanguins de la rétine. Le risque de développer la maladie est plus élevé.

Enfin, une hypertension artérielle ou une alimentation malsaine, riche en graisses saturées, en sucre et en sel, et pauvre en fruits et légumes, peut augmenter le risque de DMLA.