Drépanocytose : quels sont les principaux symptômes de cette maladie génétique ?

Aussi appelée «anémie falciforme», la drépanocytose est une pathologie génétique héréditaire qui touche l’hémoglobine des globules rouges. Voici les 3 principaux symptômes de cette maladie.

L’anémie

La drépanocytose, qui concerne en France environ 20.000 personnes, se traduit par une pâleur et une fatigue générale, provoquées par l’anémie. Le manque d'hémoglobine dans le sang engendre aussi des essoufflements, et un ictère, autrement dit, une jaunissement des yeux et de la peau.

Une crise vaso-occlusive

Les patients souffrent de crises vaso-occlusive (CVO), liées à l’obstruction des vaisseaux sanguins. Des douleurs aiguës et violentes apparaissent alors dans plusieurs régions du corps, au niveau des os, des articulations, des poumons, ou du ventre. Un gonflement des pieds et des mains peut aussi se manifester.

Un risque accru d’infections

Les personnes atteintes de cette maladie, et en particulier les enfants de moins de 5 ans, sont très sensibles aux infections bactériennes, notamment à pneumocoques. En cas de drépanocytose, les épisodes de fièvre sont plus fréquents et la hausse de la température peut aggraver les autres symptômes (anémie et crises vaso-occlusive).