Cancer : ce site permet de savoir à quel âge il faut faire un dépistage

Un nouveau site mis en ligne permet de prendre connaissance en quelques clics des différents types de dépistages de cancer recommandés, selon son profil.

L'Institut National du Cancer (INCa), a mis en place le site, Vos conseils dépistages, pour rendre plus accessibles l'information sur le cancer. Il suffit de se connecter et d'indiquer son sexe et son âge. Cela permet d'obtenir les dépistages de cancer que l'on a besoin de faire avec des explications et des conseils clairs.

Avant d'accéder aux résultats, le site informe que les recommandations ne concernent que les personnes n'ayant pas de «risques particuliers» comme des symptômes ou des antécédents familiaux. Suite à cette prévention, la liste des dépistages s'affiche.

Tout va dépendre de votre sexe et de votre âge. Par exemple, si vous êtes une femme de 45 ans, trois examens vous sont proposés : le test de dépistage du cancer du col de l’utérus, un examen des seins tous les ans et la surveillance des grains de beauté afin de repérer à temps un éventuel mélanome. Pour un homme de 50 ans, il vous sera conseillé de faire un dépistage régulier du cancer colorectal ainsi que l'examen des grains de beauté.

Pour mieux vous informer, il vous est proposé quatre autres sections : être attentif aux symptômes, bénéfices et limites du dépistage, les risques particuliers et les 12 façons de réduire les risques de cancer. Elles vont venir compléter les informations sur les dépistages qui vous sont proposées et comment prévenir au mieux l'apparition d'un cancer.

L'INCa a créé ce site pour inciter le grand public à effectuer les dépistages nécessaires. Diagnostiquer tôt certains cancers, avant l’apparition de symptômes, permet d'avoir plus de chance de les soigner. Dans certains cas, le dépistage peut même éviter l’apparition d’un cancer, grâce au repérage et au traitement d’une anomalie qui aurait pu évoluer vers un cancer.

Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l'Institut National du Cancer est chargé de coordonner la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. Il est encadré par les ministères des Solidarités et de la Santé, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Leur panorama de 2022 du cancer en France montre que 40 % des cancers diagnostiqués pourraient être évités. Ils estiment à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancers en 2018 en France.