Bronchiolite : ce que l'on sait du premier vaccin autorisé aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont approuvé ce mercredi 3 mai le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite et de dizaines de milliers de décès chaque année.

Le vaccin Arexvy, développé par le géant pharmaceutique britannique GSK, a été autorisé par l’agence américaine des médicaments (FDA) et concerne les adultes de 60 ans et plus. Cela représente «un succès important en matière de santé publique pour prévenir une maladie qui peut être mortelle», s'est félicité dans un communiqué Peter Marks, responsable au sein de la FDA.

La semaine dernière, ce même vaccin avait reçu un avis favorable de la part de l'Agence européenne du médicament (EMA). La décision finale de la Commission européenne est attendue dans les mois qui viennent. D’ailleurs, les laboratoires Pfizer et Moderna développent chacun en ce moment un vaccin VRS pour les personnes âgées.

Pour rappel, le VRS est un virus très répandu et très contagieux, surtout connu pour causer durant l'hiver des bronchiolites (infection des petites bronches) chez les tout-petits. Mais il touche également les adultes et peut se révéler dangereux pour les personnes âgées lorsqu'il dégénère en infection respiratoire (bronchiolite ou pneumonie).

Néanmoins, avant que le vaccin ne soit approuvé par GSK, il a fallu réaliser un essai clinique d’envergure, avec 25.000 participants, dont la moitié ont reçu le vaccin et l'autre moitié un placebo. Ainsi, le vaccin s'est révélé efficace à 83% pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures. Les effets secondaires étaient principalement de la fatigue, des douleurs musculaires, ou encore des maux de tête.

