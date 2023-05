Voici le nombre d'années d'espérance de vie perdues à cause du stress, selon une étude

Le stress, un mal qui touche tout le monde et qui semble accélérer notre processus de vieillissement et nous rapprocher de la mort plus rapidement.

Le 2 mai 2023, la revue scientifique spécialisée dans la recherche sur la biologie du métabolisme, Cell Metabolism, a publié une étude sur les effets nocifs du stress.

Les auteurs de cette étude ont examiné l'impact du stress sur l'âge biologique, qui correspond à l'âge de notre organisme en fonction de son état de santé, comparé à l'âge chronologique. «L'âge chronologique représente le nombre d'années de vie, l'âge biologique est défini par le degré d'altération de votre ADN par une réaction chimique», ont expliqué les spécialistes.

Ils ont soumis des souris à un stress social prolongé et ont observé une augmentation de leur âge biologique. Cependant, lorsque les souris ont été laissées en repos pendant une période équivalente, leur âge biologique a été restauré.

Le stress quotidien peut donc nous faire perdre jusqu'à 30 ans d'espérance de vie, selon les auteurs de la revue. Les facteurs qui augmentent ce stress peuvent être une importante intervention chirurgicale, une grossesse ou encore une grave infection par exemple.

Selon le laboratoire Lescuyer, près de 9 Français sur 10 sont touchés par le stress, et plus de 200.000 nouvelles maladies causées par le stress sont déclarées en France chaque année. De plus, selon l'Institut National de Recherche et de Sécurité, le stress aurait un coût social estimé entre 2 et 3 milliards d'euros en France.

Les spécialistes ont également analysé des échantillons de sang de patients atteints de stress chronique et ont constaté que leur âge biologique était supérieur à leur âge chronologique. «Le stress est l'une des principales causes de maladie et de mortalité dans le monde, et il est associé à une variété de troubles physiques et mentaux», c'est pourquoi après une période de stress, il faut se reposer pour permettre à notre âge biologique de rattraper notre âge chronologique.