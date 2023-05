Etudes en soins infirmiers : le taux d’abandon en première année a triplé en dix ans

Une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce jeudi 11 mai, révèle que les étudiants infirmiers ont été trois plus nombreux à abandonner en première année en 2021, par rapport à 2011.

Une hausse inquiétante. Le taux d’abandon des étudiants infirmiers en première année a triplé entre 2011 et 2021, d’après une enquête publiée ce jeudi, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

Si le nombre d’étudiants inscrits en première année de formation d’infirmièr(e) a augmenté de 9%, passant de 30.609 inscrits en 2011 à 35.355 en 2021, durant ce même lapse de temps, la Drees indique que le taux d’étudiants qui ont abandonné leurs études en première année est passé à 10%, c’est-à-dire trois plus qu’il y a dix ans.

Les chiffres sont particulièrement préoccupants à partir de la promotion 2018, où plus d’une étudiante ou étudiant sur six (14%) a abandonné ses études au cours de sa scolarité, soit trois points de plus que pour la promotion 2011. L’administration publique a également noté que 39% de ces abandons avaient eu lieu en première année, 36% en deuxième année et 25% en troisième année de scolarité.

Mais ce taux continue d’augmenter avec les années suivantes, l’étude ayant estimé que le nombre d’abandon au cours de la scolarité a atteint environ 18% pour la promotion 2019 et 22% pour la promotion 2020.

Une baisse croissante des diplômés

A noter que l’enquête souligne l'existence de différences entre les étudiants selon leur sexe, indiquant par exemple que les femmes restaient largement majoritaires dans les Instituts de formations en soins infirmiers (Ifsi). En effet, pour l’année 2021, elles représentaient 87% des personnes scolarisées, ce qui représente une progression de 3 points entre 2011 et 2021.

Concernant les abandons, les hommes sont plus nombreux puisque 19% d’entre eux étaient concernés en 2018, contre 13% des femmes en études et 14% pour l’ensemble de la promotion. Et ce taux a plus progressé chez les hommes que chez les femmes ces dix dernières années, avec une hausse de 3,2 points pour les femmes et +3,8 points pour les hommes.

Néanmoins, outre ces données, la Drees pointe une baisse de 7% du nombre de diplômés entre le pic des années 2010 et 2021 (de 26 500 à 24 500). Le nombre de diplômées en 2021 représente 81 % du nombre d’étudiantes entrées en formation trois ans plus tôt, a ajouté l’administration publique.