Perte de poids : combien de kilos peut-on perdre par semaine sans se mettre en danger ?

Entamer un régime draconien entraîne certes une perte de poids rapide, mais cela n’est pas sans conséquences sur la santé. Pour ne pas se mettre en danger, voici le rythme de perte de poids conseillé.

Quand on cherche à perdre du poids, il faut faire attention à ne pas maigrir trop vite. Et pour cause, tout d’abord on s’expose à des carences nutritionnelles, ce qui peut engendrer de l'anémie, de la fatigue, ou encore une fonte musculaire. Sans compter que le corps va avoir tendance à stocker plus de graisses.

D’autre part, le fait de maigrir trop brutalement entraîne généralement une reprise de poids rapide, et cela favorise le fameux «effet yoyo». Or cette fluctuation de poids impacte non seulement le moral, mais aussi la santé cardiaque. Mais quelle est la limite ?

entre 0,5 et 1 kg

Pour ne pas mettre son corps en danger, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de ne pas perdre plus d’1kg par semaine. Une perte hebdomadaire comprise entre 0,5 et 1 kg est un objectif raisonnable.

Toutefois, même si ce rythme permet de ménager son organisme, il est préférable de calculer son indice de masse corporelle (IMC) avant de se lancer. Pour rappel, un IMC normal se situe entre 18,5 à 25. Il correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres).