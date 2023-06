Quels sont les groupes sanguins les plus répandus dans le monde en 2023 ?

A, O, AB ou B, positif ou négatif, le groupe sanguin est déterminé dès la naissance et restera, à de très rares exceptions près, le même tout au long de la vie. Quels sont ceux qui sont les plus répandus dans le monde en 2023 ?

Mercredi 14 juin, l’OMS organisait la journée mondiale du donneur de sang, afin de sensibiliser sur cette pratique vitale. En effet, chaque année en France, près d'un million de personnes sont soignées grâce aux dons de sang, mais chaque jour ce sont près de 1.500 poches qui manquent. Dans les faits, si 90% des Français sont favorables à la démarche, seuls 4% de ces personnes sautent le pas.

Qu'est-ce que le groupe sanguin?

Lors d’un don de sang, le donneur et le receveur doivent être compatibles. Il est donc primordial de connaître leur groupe sanguin respectif. Celui-ci est déterminé en fonction des substances présentes à la surface des globules rouges, appelées antigènes. Il existe quatre groupes sanguins principaux (A, B, O et AB). Ces derniers se différencient par la présence ou l’absence de substance «D» à la surface du globule, qui détermine si le rhésus associé au groupe sanguin est positif (+) ou négatif (-).

Chaque groupe possède des propriétés différentes en matière de transfusions. Par exemple, le groupe O- est celui des «donneurs universels»: il peut donner à tous, mais ne recevoir que de son groupe. À l'inverse le groupe AB+ est celui des «receveurs universels»: il peut recevoir de tous, mais ne donner qu'à son groupe.

Quels sont les groupes sanguins les plus répandus?

©Statista



Le groupe le plus fréquent à l'échelle mondiale est le groupe O+, et plus généralement le groupe O tout rhésus confondus. Le plus rare est le groupe AB.

Les pays où l'on observe la prépondérance la plus nette d'un groupe sanguin donné sont l'Équateur, le Pérou et le Zimbabwé, avec respectivement 75%, 70% et 63% de sang O+. Quant au groupe sanguin B, il est très fréquent en Inde et au Pakistan (40%) et globalement assez répandu dans les pays d'Asie du Sud, comme au Vietnam par exemple (31%).

Dans la grande majorité des pays d’Europe, le groupe A+ est le plus répandu. La proportion de O+ est également relativement élevée, autour de 35% en Belgique, en Suisse et en Espagne par exemple. En ce qui concerne la France, les groupes les plus répandus sont A et O (44% et 42%) et les plus rares sont B et AB (10% et 4%)

©Statista

Les groupes les plus fréquents en Afrique saharienne, dans le sud de l’Afrique centrale et au Groenland ne sont pas renseignés, en raison d'une absence de données propre à ces régions faiblement peuplées et peu médicalisées.