Empoisonnement au soleil : quel est ce phénomène rare, encore plus grave qu'un coup de soleil ?

S’exposer de façon prolongée sous l'astre solaire est mauvais pour la santé. Si le phénomène des coups de soleil est bien connu, l’empoisonnement au soleil l’est moins. Pourtant cette pathologie est plus grave.

Les vacances sont souvent synonymes de plage et de grand soleil. Les autorités sanitaires redoublent d’efforts à l’approche des grands départs pour rappeler l’importance de bien se protéger contre notre étoile. Une exposition prolongée peut entraîner des coups de soleil qui se traduisent par des brûlures de l’épiderme très désagréables. Mais un phénomène moins connu menace aussi ceux qui s’exposent trop longtemps aux fortes chaleurs. Il s’agit de l’empoisonnement au soleil. Les professionnels de la santé alertent sur les dangers que représentent cette pathologie.

Elle se manifeste par une déshydratation extrême. Le corps n’est alors plus en mesure de réguler sa température interne et peut monter jusqu’à 40 °C. Les premiers symptômes sont des vomissements, des frissons, ou encore des maux de tête voire des cloques. Mais un glonflement du visage peut aussi se manifester sous l'effet de la dilatation des vaisseaux sanguins.

Des séquelles persistantes

L’empoisonnement au soleil est une réaction allergique cutanée sévère due à une exposition excessive. Et ceux qui en sont les victimes peuvent garder des séquelles, au point de ne plus pouvoir tolérer le soleil et la chaleur pour le reste de leur vie.

D’après les dermatologues, ce phénomène survient lorsque le temps est très humide. Beaucoup de cas sont également rapportés lors d’événements sportifs comme des courses pédestres, les organismes étant soumis à de rudes conditions.

Afin de prévenir l’empoisonnement au soleil, les règles élémentaires s’appliquent. Il faut bien penser à se couvrir la tête et à boire régulièrement. La crème solaire est aussi de rigueur. En cas de sensations de fortes chaleur, il faut rapidement se plonger dans une eau fraîche.

Enfin, si les problèmes persistent, il faut consulter un médecin.