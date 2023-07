Perte de poids : ces 6 régimes les plus dangereux pour la santé

Drunkorexia, breatharian Diet... En plus d’être inefficaces sur le long terme, certains régimes peuvent être dangereux pour la santé. Ils peuvent engendrer des carences, des troubles digestifs, ou encore des complications au niveau de divers organes vitaux. Voici les 6 régimes qui ne vous veulent pas du bien.

Le Drunkorexia

Appelé «Drunkorexia», ou «Alcorexia», ce régime consiste à remplacer la nourriture par de l’alcool. Plus précisément, l’idée est de se priver toute la semaine pour pouvoir se lâcher le week-end, en consommant uniquement des boissons alcoolisées. Mais il n’y a aucun bénéfice. Outre le fait que l’on risque de devenir dépendant, l’alcool est très calorique et ne contient aucun nutriment. D’autre part, boire le ventre vide est particulièrement nocif pour l'organisme (problèmes au foie et au pancréas, troubles neurologiques...)

Le Breatharian Diet

Aussi connu dans l’Hexagone sous le nom «Respirianisme», le régime «Breatharian Diet» entraîne inévitablement une déshydratation, une dénutrition, voire la mort. Et pour cause. Cette diète, qui aurait été suivie par l’actrice américaine Michelle Pfeiffer, repose sur le principe selon lequel manger n’est pas essentiel pour vivre. Via la méditation, les adeptes de cette pratique dangereuse «se nourrissent» uniquement d’air et de la lumière du soleil, donc n’ingèrent aucun aliment, qu’il soit solide ou liquide.

Le régime cigarette

La consommation excessive de cigarettes, doublée d’une restriction alimentaire, ne peut en aucun cas être envisagée comme un moyen de perdre du poids. Le tabac peut certes avoir un effet coupe-faim chez certaines personnes, mais il est également la cause directe ou un facteur favorisant de nombreux types de cancers. Rappelons aussi qu’il favorise le développement des maladies cardiovasculaires et accélère le vieillissement de la peau.

Le régime hyperprotéiné

C’est l’un des régimes les plus célèbres, mais loin d’être le plus recommandé pour la santé. Il consiste à consommer exclusivement des aliments riches en protéines pour éviter la fonte musculaire et favoriser la sensation de satiété, tout en réduisant drastiquement les glucides que l’on trouve dans les pâtes, le riz et le pain, notamment, ainsi que les lipides. Alors certes, cette diète permet de maigrir rapidement, mais seulement de manière éphémère. Car qui dit perte de poids soudaine et restrictions, dit également carences (minéraux, vitamines…) et effet yoyo. Quand le corps est privé de certains aliments, il va stocker les moindres graisses ingérées, afin de prévenir les futures périodes de disette.

Le régime boule de coton

Enfin, sur la liste des régimes à proscrire à tout prix, on retrouve le régime «boule de coton». Le principe est d’ingérer des boules de coton imbibées de jus de fruits avant chaque repas pour augmenter leur volume dans l'estomac et ainsi éviter d’ingurgiter de la nourriture solide. Un concept nutritionnel qui est extrêmement néfaste pour la santé. On risque notamment de s’étouffer en les avalant, d’endommager son système digestif, mais aussi de bloquer son transit intestinal (occlusion intestinale). Sans compter que ces boules de coton sont bourrées de produits chimiques et peuvent donc causer une intoxication.

Le régime citron

Boire un verre d'eau citronnée tiède chaque matin peut en effet aider lorsqu'on cherche à perdre du poids. Les vertus thermogéniques de cette boisson permettent d'accélérer le brûlage des graisses. A condition néanmoins de ne pas se contenter uniquement de ce breuvage. Prisée par plusieurs stars, la cure de jus de citron consiste à boire tout au long de la journée, et pendant plusieurs jours, un mélange contenant du jus de citron, du sirop d'érable et du poivre de cayenne. Mais attention, ce régime restrictif peut provoquer des carences, une fonte de masse musculaire, et entraîner une reprise des kilos trop rapidement perdus.