Syndrome de Guillain-Barré : quelle est cette maladie qui a provoqué l’état d’urgence nationale au Pérou ?

Le Pérou fait actuellement face à une recrudescence inhabituelle des cas de Guillain-Barré. Ce syndrome parfois mortel a conduit le pays d’Amérique latine à déclarer l’état d’urgence sanitaire national pour trois mois.

Une neuropathie aigüe paralysante pouvant entraîner la mort. Ces dernières semaines, le Pérou connait une augmentation anormale des cas de syndrome Guillain-Barré. «L'urgence sanitaire de niveau national est déclarée pour 90 jours», a indiqué le ministère péruvien de la Santé dans un communiqué. Les 25 régions de ce pays de 33 millions d'habitants sont concernées.

D’après César Vásquez, le ministre de la Santé, il est nécessaire de «prendre des mesures au niveau de l’État pour protéger la santé et la vie de la population».

Atteinte neurologique rare, le syndrome de Guillain-Barré, aussi appelé polyradiculonévrite aiguë, peut toucher les personnes de tout âge. Toutefois, la maladie est plus fréquente à l’âge adulte et chez les personnes de sexe masculin.

Picotements et faiblesse musculaire

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le syndrome de Guillain-Barré, le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique. La maladie peut ainsi toucher les nerfs qui commandent les mouvements musculaires, de même que ceux qui transmettent les sensations douloureuses tactiles et thermiques.

Des picotements, le manque de force dans les extrémités, et des difficultés respiratoires sont les symptômes les plus fréquents. Généralement les fourmillements commencent dans les jambes avant, dans certains cas, de se propager dans les bras et le visage.

Chez certains malades, ces symptômes peuvent évoluer et aller jusqu’à une paralysie des membres touchés. En outre, dans les cas les plus graves, la capacité à parler et à déglutir peut être touchée. Ces cas sont considérés comme exposés à un risque vital et doivent être traités dans des services de soins intensifs.

Près de 180 cas détectés au Pérou

Le ministère péruvien de la Santé a recensé plus de 180 cas entre janvier et juillet 2023, dont quatre décès. Si des études ont établi un lien de causalité entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Baré - ce dernier intervient généralement quelques semaines après une infection virale ou bactérienne -, il n’existe pour l’heure aucun traitement curatif.

Neanmois, certaines thérapies permettent de réduire la durée de la maladie et de soulager les symptômes.

La déclaration de l’état d’urgence doit permettre au Pérou de s’approvisionner en immunoglobine afin de traiter les patients pendant les deux prochaines années. Plus de 12 millions de soles péruviens (environ 3 millions d’euros) seront ainsi affectés à l’achat de traitements et d’équipements pour lutter contre ce syndrome.