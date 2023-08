Covid-19 : quelles sont les régions les plus touchées par le variant «Eris» ?

Une hausse des cas de Covid-19 a été récemment constatée dans l’Hexagone, un nouveau variant nommé «Eris» suscitant d’ores et déjà de nombreuses interrogations. Voici les régions les plus touchées par le nouveau variant.

Depuis plusieurs jours, le nombre de cas de Covid-19 en France est en forte augmentation. Après Alpha, Beta, Delta et Omicron, voici Eris. Dans son bulletin national d’information OSCOUR du 1er août, Santé publique France indique que «dans toutes les classes d’âges et notamment chez les adultes, on observe une hausse des passages, dans de faibles effectifs, pour suspicion d'infection» au virus.

Les régions françaises les plus touchées par le variant Eris sont les suivantes : les Pays de la Loire (+210%), la Normandie (+71%), la Bourgogne Franche-Comté (+67%) et la Nouvelle-Aquitaine (+55%).

«Eris» a été identifié pour la première fois en juillet 2023 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Selon les données britanniques, relayées par Forbes, il serait responsable de 15% des cas dans le royaume. «Eris» ou EG.5 est un sous-variant de XBB, également issu d’Omicron, qui compte 32 mutations sur la protéine Spike. Cette dernière joue un rôle essentiel dans l’infection.