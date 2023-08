Covid-19 : ce que l'on sait du nouveau variant nommé «Eris»

Alors qu’une hausse des cas de Covid-19 a été récemment constatée en France, un nouveau variant nommé «Eris» suscite d’ores et déjà de nombreuses interrogations. L’OMS indique qu’elle surveille de près la situation.

Après Alpha, Beta, Delta et Omicron, voici Eris. Depuis quelques jours, les autorités françaises ont enregistré une augmentation des cas de contaminations au Covid-19. Dans son bulletin national d’information OSCOUR du 1er août, Santé publique France indique que «dans toutes les classes d’âges et notamment chez les adultes, on observe une hausse des passages, dans de faibles effectifs, pour suspicion d'infection» au virus.

En réalité, 149 passages en plus ont été enregistrés par rapport à la semaine précédente, soit plus de 26%. A l’origine de cette hausse des cas de contaminations, le nouveau variant scientifiquement nommé EG.5, aussi surnommé «Eris».

Here's the latest variant picture for France.





The new EG.5.* "Eris" variant (34%) has been rising quite rapidly during July, and is now dominant over XBB.1.9.* "Hyperion" (22%), XBB.1.16.* "Arcturus" (14%) and XBB.1.5.* "Kraken" (14%).





More details:https://t.co/9wVn5KDCmN pic.twitter.com/u0AOISy8Ck

— Mike Honey (@Mike_Honey_) August 6, 2023