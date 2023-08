Samu : la grève des assistants de régulation se poursuit mais reste inaperçue

Les assistants de régulation médicale (ARM), les premiers à décrocher les appels au Samu, sont en grève dans 69 des 100 «centres 15» départementaux. Ces derniers souhaitent une revalorisation salariale en raison d'un surcroît d’activité.

La grève des assistants de régulation médicale du Samu ne fait pas beaucoup de remous. Pourtant très suivie, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre presque 3/4 du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du Samu, 69 sont touchés.

Mais pourquoi les ARM sont-ils en grève ? Ils dénoncent une surcharge de travail. «La grève a débuté suite à la mise en place du tout-appel au 15 pour désengorger les services d’urgence comme le souhaite Emmanuel Macron. C’est un surcroit d’activité pour les assistants de régulation médicale», a déclaré le co-président de l’association française des assistants de régulation médicale.

Augmentation salariale

Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation figurent sur les principales revendications de la profession. «On aimerait que le ministère de la Santé et le gouvernement comprennent la pénibilité de notre travail. À l’heure actuelle, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par mois pour chaque agent, qu’il soit certifié ou non. On demande que notre certification actuelle devienne un diplôme d’État comme tous les professionnels de santé», a ajouté Yann Rouet.

Une grève qui passe inaperçue puisque les ARM du Samu continuent de répondre aux demandes des Français, malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant.