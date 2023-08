Allergie aux pollens d'ambroisie : voici les 13 départements en alerte rouge

L'allergie aux pollens d'ambroisie bat son plein en France, avec de plus en plus de Français touchés par les effets de cette mauvaise herbe.

Nez qui coule, yeux qui grattent… Des symptômes importants liés à une allergie aux pollens d’ambroisie. Cette mauvaise herbe, principalement présente dans la vallée du Rhône, se propage à travers l’Hexagone et touche de plus en plus de Français.

13 départements, principalement dans le centre de la France, sont classés rouge au risque d’allergie aux pollens selon l’alerte du réseau national de surveillance aérobiologique. L’ambroisie peut provoquer chez certaines personnes des difficultés respiratoires pouvant se transformer en crise d’asthme sévère.

Pour Édouard Sève, il s’agit d’une allergie potentiellement dangereuse. «On a déjà des hôpitaux surchargés. Si en plus on a des crises d’asthme à cause de cette plante, ça serait un désastre», a expliqué l’allergologue. Ce dernier explique qu’il est possible de limiter son exposition à l’ambroisie en évitant d’être dehors en milieu de journée, se doucher afin de se débarrasser du pollen sur son corps et bien se protéger en cas de jardinage.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, entre 1 et 3,5 millions de personnes seraient allergiques à ces pollens. Un chiffre qui devrait augmenter dans les décennies à venir