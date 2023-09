Les antibiotiques contre les angines et les cystites bientôt prescrits directement en pharmacie

Selon Elisabeth Borne, les pharmaciens pourront bientôt prescrire certains antibiotiques. Cette mesure doit être incluse dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Toujours décidé à «élargir les compétences» de certains professionnels de santé, notamment en ville, l'exécutif prévoit d'autoriser les pharmaciens à prendre en charge quelques pathologies courantes. Ils pourront notamment prescrire eux-mêmes les antibiotiques visant à traiter une angine ou une cystite.

Cette mesure a été annoncée jeudi 31 août par Elisabeth Borne, lors d'un déplacement à Rouen (Seine-Maritime) sur le thème de la santé. La Première ministre a expliqué qu'un pharmacien sera autorisé à prescrire ces antibiotiques après un entretien avec le patient et dès lors qu'il aura réalisé un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) «pour confirmer l'origine bactérienne» de la maladie.

Engagement tenu : le travail de nos soignants la nuit, le dimanche et les jours fériés va être mieux valorisé.





Nous rendons également plus accessibles les soins du quotidien : le traitement d’une angine par exemple pourra se faire directement en pharmacie après un test. pic.twitter.com/BaGrBfUrCz — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 31, 2023

Si le diagnostic est confirmé, la délivrance du médicament sera alors directe, sans avoir à passer par un rendez-vous chez le médecin pour obtenir une ordonnance. L'idée est à la fois de réduire la charge de travail des médecins et de «favoriser l'accès» à la fosfomycine, indiquée dans le traitement des infections urinaires et à l'amoxicilline, utilisée pour soigner les angines d'origine bactérienne.

Ces deux pathologies sont a priori bénignes mais très courantes et leurs symptômes peuvent devenir gênants, voire douloureux. Aussi, le gouvernement estime que leur prise en charge par les pharmaciens soulagera de nombreux patients, a l'heure où il est de plus en plus compliqué d'obtenir un rendez-vous rapide chez le médecin.

La lutte contre l'antibiorésistance

Comme le souligne Le Monde, cette mesure pourrait également participer à la lutte contre l'antibiorésistance, en évitant des prescriptions inutiles d'antibiotiques grâce à la réalisation systématique d'un test d'orientation diagnostique rapide.

Publié le 29 août dernier, un rapport sur la régulation des produits de santé indique en effet que ces derniers sont «sous-utilisés» par les médecins. Résultat : sur les «6 millions de prescriptions d'antibiotiques dues aux angines, seules 2 millions seraient justifiées».

Cet élargissement des compétences des pharmaciens, réclamé de longue date par les principaux intéressés, sera inclus dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté en septembre. Ces dernières années, les missions assumées par les pharmaciens n'ont cessé de se diversifier : outre la délivrance de médicaments, ils participent aujourd'hui à la prévention, au dépistage et à la vaccination des Français.