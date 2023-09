Covid-19 : la nouvelle campagne de vaccination pourrait être avancée

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a indiqué ce mardi que la nouvelle campagne vaccinale contre le Covid-19 pourrait démarrer avant la date initiale, fixée au 17 octobre, dans le cas d'une accélération de l'épidémie.

Retrouver les réflexes. Alors que la prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19 doit commencer le 17 octobre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé ce mardi 5 septembre qu'elle pourrait être avancée si l'épidémie progressait sur les prochains jours.

«Comme il y a de nouveaux variants, on se tient prêt à accélérer, si besoin, la campagne de vaccination. À ce stade, on ne l'avance pas, mais s'il faut accélérer, on accélérera», a-t-il promis sur France 2 ce matin.

Un nouveau variant surveillé

Cette déclaration intervient alors que plusieurs nouveaux variants ont été découverts, à l'image du BA.2.86, issu de la famille Omicron. Il reste très surveillé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), surtout qu'il est susceptible de muter, précise le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

«On n'a pas à changer nos comportements», a précisé Aurélien Rousseau qui a cependant appelé à une vigilance, et des pratiques déjà adoptées. «On a des symptômes, on porte un masque. On va voir une personne fragile, on porte un masque» et «quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi et de ne pas aller travailler», a conclu le ministre ce mardi.