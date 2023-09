Covid-19 : quel vaccin sera proposé pour la campagne de rappel qui commencera le 2 octobre ?

Face à la récente hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines, une nouvelle campagne de vaccination va être lancée à partir du 2 octobre. C’est le vaccin de Pfizer, mis à jour et adapté aux nouveaux variants, qui sera proposé aux patients.

C’est une nouvelle campagne qui va commencer avec deux semaines d’avance sur le calendrier initial. En effet, face à la hausse récente des cas de Covid-19, la campagne de vaccination va commencer le 2 octobre prochain. La décision a été prise par le ministère de la Santé qui était déjà préoccupé par les signes de reprise de contaminations durant l’été. Les cas de Covid-19 restent tout de même plus mesurés par rapport aux derniers pics épidémiques.

Malgré tout, le gouvernement veut se montrer prudent. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a donc préféré suivre la recommandation du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) qui préconisait d’avancer de deux semaines la campagne vaccinale, selon les informations de Capital.

La vaccination ouverte à tous

Le vaccin a ainsi été adapté aux variants de la maladie circulant majoritairement sur le territoire. C’est le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech qui sera proposé pour le rappel de vaccination. Mis à jour au printemps, il cible toujours le variant Omicron et ses dérivés. Ceux qui n’ont pas encore été vaccinés ou effectués leur rappel précédent peuvent aussi recevoir une dose du vaccin.

«Les personnes les plus fragiles (âgées de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de risques), et professionnels de santé pourront recevoir un rappel», a précisé le ministère de la Santé. Mais il est également recommandé aux proches d’une personne fragile de se faire vacciner. Le ministère rappelle que la vaccination est gratuite et ouverte à tous.

La campagne de vaccination contre la grippe commencera, quant à elle, deux semaines après celle du Covid-19. Le ministère de la Santé recommande «à compter de cette date, aux personnes fragiles de procéder à une double vaccination simultanée contre le Covid et la grippe».