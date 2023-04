Covid-19 : qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination qui commence ce jeudi ?

Une nouvelle campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19 débute ce jeudi 27 avril. Elle est principalement destinée aux personnes fragiles.

Une petite piqûre de rappel. Alors que le Covid-19 s’est vraisemblablement affaibli depuis son apparition en 2020, la France poursuit toujours ses mesures de protection pour éviter une énième vague.

Dans ce contexte, la Direction générale de la Santé (DGS) a annoncé, ce mardi 25 avril dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle campagne de vaccination contre le virus. Celle-ci débute ce jeudi 27 avril. Elle se poursuivra jusqu’au vendredi 16 juin prochain.

Selon le document de la DGS, cette nouvelle campagne de vaccination concerne principalement les personnes fragiles, à savoir les celles âgées de 80 ans et plus, les immunodéprimés, les résidents des Ehpad et USLD ainsi que les personnes à très haut risque de forme grave, selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec l’équipe médicale.

De plus, pour cette dose de rappel, «il est recommandé d’utiliser préférentiellement les vaccins bivalents adaptés à Omicron, quel que soit le vaccin administré précédemment».

Une circulation «active» du virus

Par ailleurs, toujours d’après la DGS, même si le rappel n’est plus recommandé, il reste toutefois «gratuit» pour le public non-ciblé souhaitant recevoir une dose.

A travers cette nouvelle campagne de vaccination, la DGS souhaite «maintenir un niveau de protection vaccinale suffisant afin de réduire la survenue de formes graves de Covid-19, et le risque d’hospitalisation et de décès».

«Depuis début mars 2023, les indicateurs de surveillance et de recours aux soins et les indicateurs pré-hospitaliers restent à des niveaux bas mais sont en légère augmentation, marquant une circulation encore active du virus. Du fait du niveau insuffisant des rappels vaccinaux et de la circulation toujours active du Covid-19, la vaccination contre le Covid-19 chez les personnes fragiles reste nécessaire», peut-on lire.

A noter également que, «en anticipation d’une circulation du Covid-19», une nouvelle campagne de vaccination sera organisée à l’automne-hiver prochain, «en même temps que la campagne antigrippale», a indiqué la DGS.