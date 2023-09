Punaises de lit : les remèdes de grand-mère pour lutter contre ce fléau

Difficilement éradicables, les punaises de lit ont tout de même leurs hantises. Plusieurs méthodes naturelles existent pour éliminer les petites bêtes de votre logement.

Le pire cauchemar des Français. Cinémas, transports en commun, restaurants… Les vidéos de punaises de lit croisées dans l’espace public abondent sur les réseaux sociaux, provoquant au sein des Français une vague d’inquiétude.

Et pour cause, ces insectes sont l’un des pires fléaux pouvant survenir dans un logement, poussant même parfois leurs occupants à déménager après des mois voire des années d’enfer. Toutefois, il est possible d’éradiquer ces bêtes, et si l’extermination par un professionnel reste l’option la plus efficace, certains gestes peuvent les faire reculer.

La terre de diatomée

La terre de diatomée est sans doute le produit phare des aspirants tueurs de punaises de lit. Cette poudre à base de micro-organismes fossiles coupe leur exosquelette (caractéristique anatomique externe qui supporte et protège un animal) et tue ces petits parasites en les déshydratant. Elle doit être appliquée autour du lit et dans les fissures, leur cachette favorite.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est aussi un déshydratant pour les petites punaises, grâce à ses fonctions dessiccantes (qui permettent d'adsorber les molécules d'eau de l'air ambiant, diminuant ainsi le taux d'humidité). Il doit être généreusement saupoudré sur le matelas ainsi que sur les zones infestées. Après avoir laissé agir pendant quelques heures, il suffit alors d’aspirer le tout.

Le vinaigre blanc

On ne présente plus cet insecticide naturel de renom, qui tue les punaises de lit à leur contact. Pour être efficace, le vinaigre blanc doit être pulvérisé sur sur des punaises visibles ainsi que sur les endroits où elles se réfugient.

Le nettoyage à la vapeur

La chaleur est l’un des ennemis des punaises de lit. Armez-vous d’un nettoyeur vapeur à 110-180°C pour votre literie. N’hésitez pas à ajouter du vinaigre blanc à l’eau de votre nettoyeur pour décupler les effets et multiplier les chances d’anéantir ces petites bêtes maléfiques.

L’alcool isopropylique

Les punaises de lit ne supportent ni le contact, ni l’odeur de l'alcool isopropylique, également appelé isopropanol, en raison de sa très forte acidité. Vous pouvez le mélanger à de l’eau.