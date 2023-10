Complémentaires santé : pour qui les prix augmentent-ils ?

Les tarifs des complémentaires santé ont flambé en 2023. Une catégorie de la population est notablement impactée par ces augmentations, selon une étude.

Vers d'autres augmentations ? Les tarifs des complémentaires santé se sont envolés en 2023 d’après une étude menée par Meilleurtaux assurance et relayée par Le Parisien récemment. A l'échelle nationale, l’augmentation est de l’ordre de 5% par rapport à l’année dernière.

Les seniors, qui ont généralement des garanties renforcées, sont particulièrement touchés par cette hausse. Plus l’âge de l’assuré est avancé, plus il devra mettre la main à la poche. Pour un couple de sexagénaires, il faut compter environ 250 euros par mois. Le tarif passe à 300 euros pour des septuagénaires.

Des coûts qui dépassent les 3.000 euros par an

Paris, les Hauts-de-Seine et les Alpes-Maritimes font office de mauvais élèves avec une augmentation de plus de 8% pour le dernier département cité. Pour un couple de septuagénaires, les tarifs affichés dépassent aisément les 4.000 euros par an quand une famille avec deux enfants déboursera 1.344 euros au maximum.

La Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin présentent les meilleurs coûts annuels, autant pour les familles que pour les seniors. Ces prix ne représentent pas une excellente nouvelle puisqu’ils s’expliquent souvent par une ratification des visites chez des professionnels de santé spécialisés.

En moyenne, une famille alloue 1.202 euros à sa complémentaire santé par an, contre 3.032 euros pour un couple de 60 ans et 3.667 euros pour un ménage de septuagénaires.

Les complémentaires santé justifient ces augmentations par le vieillissement de la population et les conséquences du «100% santé», qui semble finir par être payé par les assurés.

Face à ces tarifications, et les prochaines hausses attendues, une crainte grandit : celle que certains assurés, notamment des seniors, revoient leurs garanties à la baisse.