Grève des médecins libéraux du 13 octobre : les cabinets médicaux fermés, quelles sont les solutions pour se soigner ?

Les médecins libéraux ont annoncé une grève générale, ce vendredi 13 octobre, pour s’opposer au projet de loi Valletoux. Il sera impossible de consulter ce jour-là.

Un cri d’alarme. «Les médecins n'en peuvent plus, on leur demande de faire toujours plus avec toujours moins», a ainsi expliqué à CNEWS le docteur Bauer, chirurgienne libérale à Melun, membre du Syndicat des Médecins Libéraux. Ce vendredi 13 octobre, tous les syndicats appellent à la grève, notamment contre le projet de loi Valletoux. Les cabinets seront fermés sur l'ensemble du territoire.

Les médecins libéraux revendiquent un manque d'investissement de la part de l'État et se sentent surchargés de travail, alors qu'ils prennent en charge 95% des malades de France. «Nous sommes à un stade où l’on doit soigner davantage avec toujours moins d'investissements», affirme cette médecin, avant de poursuivre : «On aurait besoin de nous débarrasser des charges administratives et de nous concentrer sur notre travail».

La médecine de ville à l’arrêt ?

«Le message est clair : rendez-vous dans les hôpitaux publics», poursuit-elle. Le docteur Bauer informe que la médecine de ville sera à l'arrêt dans une majeure partie de la France. La plupart des médecins seront en grève et indisponibles même en téléconsultation. Les urgences privées seront difficilement accessibles également, ainsi que les plates-formes en ligne comme SOS médecins. Il n'est pas non plus conseillé de se rendre en pharmacie car sans diagnostic, les soins seront moins adaptés.

Pour toute demande urgente de consultation, il est recommandé d'appeler son médecin, pour s'assurer qu'il ne fait pas grève. De leur côté, les syndicats préconisent toujours d'appeler le 15. Néanmoins, les services d'urgence des hôpitaux risquent d'être surchargés.

Le docteur Bauer espère que cette grève «engendrera un vrai dialogue avec l'autorité publique». Depuis la première lecture de la proposition de loi Valletoux à l'Assemblée nationale en juin, les médecins ont tenté de faire entendre leurs voix et avaient menacé d'une grève. Le projet de loi doit être examiné au Sénat les 24, 25 et 26 octobre prochains. Le docteur Bauer affirme que la grève durera «jusqu'à ce que nous soyons entendus».