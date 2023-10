Bactéries en cuisine : les conseils d'une virologue pour nettoyer éponges et torchons

Sur Instagram Océane Sorel, docteur en virologie, propose des astuces pour se prémunir des bactéries au quotidien. En cuisine, elle conseille notamment de garder un œil sur les torchons et les éponges.

Spécialiste de la lutte contre les bactéries et autres virus, Océane Sorel, docteur en virologie et immunologie, distille ses précieux conseils sur les réseaux sociaux. Plus connue comme The french virologist sur Instagram, elle recommande notamment de nettoyer fréquemment certains ustensiles de cuisine, comme les éponges et les torchons.

Ces derniers «deviennent petit à petit un nid à bactéries» s'ils ne sont pas assainis fréquemment, met en garde la virologue. Or, ces micro-organismes peuvent «se transférer au plan de travail, à la table ou même à la vaisselle» et causer des intoxications alimentaires.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), citée comme source par la virologue, confirme : «il faut considérer qu'une surface contaminée peut contaminer toutes les surfaces avec lesquelles elle entre en contact».

L'agence cite «les mains» comme «le support qui permet le mieux aux micro-organismes de circuler dans la cuisine» mais identifie également «d'autres véhicules» parmis lesquels les torchons et les éponges. Pour éviter ça, Océane Sorel recommande une arme imparable : la chaleur, et conseille ainsi de laver régulièrement ses torchons «à plus de 60° C, en machine».

Concernant les éponges, la virologue propose deux techniques. La première consiste à les mouiller avant de les passer au micro-ondes pendant deux minutes et à puissance maximale. Une astuce qui ne doit évidemment pas être réalisée avec une éponge métallique, au risque de se blesser ou d'endommager l'appareil.

En guise d'alternative, The french virologist suggère de faire chauffer l'éponge dans une casserole d'eau. Elle conseille alors d'éteindre le feu «dès que l'eau bout».