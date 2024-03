«Road House» : Jake Gyllenhaal a été infecté par un staphylocoque lors du tournage des scènes de combat

Jake Gyllenhaal révèle avoir contracté une infection à staphylocoques pendant le tournage du film Road House : «Mon bras entier a enflé», explique l'acteur.

Les risques du métier. Alors qu'il faisait la promotion de son film «Road House» (qui sera disponible ce 21 mars sur Prime) sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, l'acteur Jake Gykllenhaal, 43 ans, a révélé qu'il avait contracté une infection à staphylocoques après s'être gravement coupé la main pendant le tournage d'une scène de combat pour le film de Doug Liman, remake du classique d'action avec Patrick Swayze sorti en 1989. «Nous nous battions sur le sol, autour des tables, autour des verres», a déclaré Jake Gyllenhaal en décrivant la scène. L’acteur a expliqué avoir à un moment «mis la main sur le bar», la plaçant sur un «putain de morceau de verre à la verticale», ce qui lui a valu une blessure grave.

«J'ai senti le verre entrer dans ma main», se souvient-il. «Je me souviens de cette sensation [et] je me suis dit : 'C'est beaucoup de verre.» Jake Gyllenhaal a ensuite confié que les acteurs avaient été régulièrement confrontés à «des trucs comme ça» pendant le tournage des nombreuses scènes de combat, c'est pourquoi il ne sait pas exactement quand il a contracté l’infection à staphylocoques. «Tout mon bras a enflé. Cela a fini par être une infection à staphylocoques», a-t-il dit.

Les infections à staphylocoques sont causées par des bactéries entrant en contact avec des plaies ouvertes et peuvent entraîner des éruptions cutanées et un gonflement. Dans certains cas, et à défaut de traitement adéquat, elles peuvent devenir mortelles.