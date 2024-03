Fièvre du perroquet : quels sont les symptômes de cette maladie responsable d’au moins 5 morts en Europe ?

D’après l'Organisation mondiale de la santé, certains pays européens ont remarqué une augmentation des cas de psittacose en février 2024. Quelles sont les symptômes de cette maladie, également appelée «fièvre du perroquet» ?

Qu’ont l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas en commun ? Tous ont signalé, via le système d'alerte précoce et de réaction (EWRS) de l'Union européenne, une recrudescence des cas de psittacose observés en 2023 et début 2024. Au total, cinq personnes en sont mortes.

Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie, également appelée «fièvre du perroquet» est une infection respiratoire causée par la bactérie Chlamydophila psittaci.

Cette dernière est généralement associée aux personnes travaillant avec les animaux de compagnie, les ouvriers avicoles, les vétérinaires ou encore aux propriétaires d’oiseaux et aux jardiniers «dans les régions où C. psittaci est épizootique dans la population d'oiseaux indigènes.»

Une maladie bénigne

Selon les autorités de santé, l’homme peut contracter la maladie après avoir inhalé des particules en suspension dans l’air issues «de sécrétions respiratoires, de fèces séchées ou de poussières de plumes».

Il n’est pas nécessaire d’avoir été en contact avec les oiseaux pour être infecté. En général, la psittacose est une maladie bénigne. Ses symptômes comprennent «de la fièvre et des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et une toux sèche».

Les patients atteints commencent à montrer les signes de la maladie dans les cinq à quatorze jours suivant l'exposition à la bactérie. Dans ces cas-là, un traitement par antibiotique est prescrit pour éviter toutes complication telle que la pneumonie.

Les pays en alerte

Les pays concernés par l’augmentation des cas suivent depuis, de près la situation grâce à des analyses régulières en laboratoire.

L'Organisation mondiale de la santé a de son côté rappelé qu’en règle générale, la bactérie ne peut pas se transmettre d’une personne à une autre. «Bien que les oiseaux porteurs puissent franchir les frontières internationales, rien n'indique actuellement que cette maladie soit propagée par l'homme au niveau national ou international», indique t-elle.