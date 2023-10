Maladie de Crohn : quels sont les 4 principaux symptômes ?

Elle touche environ 120.000 Français, la maladie de Crohn est une pathologie inflammatoire chronique de l’intestin. Incurable, cette affection peut être soignée précocement dès l’apparition de plusieurs symptômes.

des Douleurs abdominales

Les signes de la maladie de Crohn varient en fonction de chaque individu. Lors de poussées de maladie, les patients souffrent de douleurs abdominales qui généralement se font ressentir dans la partie droite du bas ventre. Ces maux peuvent s’accompagner de troubles du transit et d'une alternance entre des diarrhées et des constipations.

du Sang dans les selles

La maladie de Crohn provient à la fois d'un système immunitaire amoindri, de l'environnement, mais aussi de la génétique. Ainsi, des douleurs anales, des fissures, des fistules ou des abcès peuvent également en être annonciateurs. Des écoulements de glaire sont aussi possibles.

un état de Fatigue

Outre la gêne relative à la vie quotidienne, les patients peuvent également se plaindre de fatigue, parfois associée à de la fièvre ou à une anémie (carence en fer). Lorsque les poussées durent plusieurs semaines, la personne maigrit et peut présenter des signes de dénutrition. À ce jour, on ne guérit pas de la maladie de Crohn. Selon l’Assurance Maladie, l’affection «est le plus souvent diagnostiquée chez des sujets jeunes, âgés de 20 à 30 ans. Cependant, 5 % des formes se déclarent après 60 ans. Les femmes sont un peu plus nombreuses à être atteintes».

Rhumatismes articulaires

Enfin, la maladie peut aussi s’accompagner de manifestations extra-intestinales telles que des rhumatismes articulaires dans les membres ou au niveau de la colonne vertébrale, une inflammation de l'enveloppe des yeux et des problèmes de peau. En cas de symptômes quels qu’ils soient, consultez un médecin.